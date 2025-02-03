2月3日は「立春」です。暦の上では春ですが、あす４日から今シーズン一番の強い寒気が流れ込み、熊本県内は大雪となるおそれがあります。 【写真を見る】2月4日(火)～10日（月）の天気予報【熊本】 2月3日の県内の最低気温は、熊本市で4.8℃、阿蘇市乙姫（おとひめ）でも1.3℃と冬日にはならず、2月下旬から3月中旬並となりました。 阿蘇市の小学生「あんまり寒くない、いつもより暖かい」――明日は雪予