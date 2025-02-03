モデルの水原希子（34）が3日、インスタグラムを更新。米ロサンゼルス郊外で発生した山火事で全焼した自宅の様子を公開した。水原は「言葉を失う、とはまさにこの事かな。Altadenaの家がものの見事に全焼していました」と書き出し「防護服を着て、原型を留めていない家の中に入り、リビングや寝室、ひとつひとつの部屋を回りながら、とても不思議な気持ちになり、夢の中にいるみたいに非現実なのに思い出の物を発見してどこか現実