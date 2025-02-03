歌手の工藤静香（５４）が３日までに自身のインスタグラムを更新し、手作りの節分料理を披露した。工藤は２日付のストーリーズで「ピロピロ星人から連絡があるまで、明日３日が豆まきと思っていた」と長女のＣｏｃｏｍｉからの連絡で２日が節分だと知ったことを報告。「わりと焦った恵方巻き」とつづり、木製プレートに恵方巻きを盛りつけ、彩り鮮やかなサラダやカルパッチョも並べた様子を掲載した。工藤は２０００年１２月