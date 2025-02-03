ＳｎｏｗＭａｎ・佐久間大介は３日、都内で行われた「＆ｂｅＨＡＩＲ」ブランドアンバサダー就任＆新ＣＭ発表会に出席した。ヘアメイクアップアーティスト河北裕介氏がプロデュースするヘアケアブランド「＆ｂｅＨＡＩＲ」のブランドアンバサダーとなった佐久間。「＆ｂｅアフターサロンｐＨコンディショナー」型の特大ボトル”委任状“に「すごい！（ラベルの）いつも河北さんの名前があるところに僕の名前が書いてあ