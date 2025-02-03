カモちも(＠kamochimoq)さんの働く会社に中途採用でやってきたTさんは、問題行動が多い人です。特にペアを組んで仕事に取り組んでいる先輩社員は、Tさんに頭を悩ませています。何度も先輩社員が声かけをして促してきたのに、Tさんは仕事に手を付けていませんでした。カモちも(＠kamochimoq)さんのInstagramで掲載中の作品『やっかいな中途社員』第18話をごらんください。 ©kamochimoq ©kamochimoq