【お薬と救急箱 疲労回復】 2月7日～ 順次発売 価格：1回200円 「お薬と救急箱 疲労回復」 ターリン・インターナショナルは、カプセルトイ「お薬と救急箱 疲労回復」を2月7日より順次発売する。価格は1回200円。 本商品はさまざまなお薬のセットと、それを収納できる救急箱を模したミニチュア。お薬セットには、「キラキラ薬局」のロ