J1アビスパ福岡は今年、12選手を新たに加えた。6位以内をノルマとし、タイトル獲得も狙うチームに厚みを持たせる新戦力を紹介する。第9回はJ1広島から期限付きで移籍し、3シーズンぶりに福岡に復帰した志知孝明（31）。（末継智章）◇◇◇1月17日に雁の巣球技場（福岡市）で行われた福岡U―18（18歳以下）との練習試合。志知は左サイドバックからクロスボールを供給しただけでなく、ペナルティーエリアの中へ入り込