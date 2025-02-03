東京・新宿区歌舞伎町で、女子中学生に性的暴行を加えた罪に問われている元衆議院議員に、執行猶予付きの判決が言い渡されました。元衆議院議員の椎木保被告（58）は2024年8月、新宿・歌舞伎町のカラオケ店で、当時12歳の少女に性的暴行を加えた罪に問われています。東京地裁は判決で、「椎木被告は性的欲求を満たすために犯行に及んだ。被害者は12歳と年少であり、性的判断能力の未熟さに乗じた卑劣で悪質な犯行」と指摘し、懲役3