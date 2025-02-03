「『お、ねだん以上。』ニトリ♪」のCMでおなじみの株式会社二トリ。そんなニトリが、2024年11月22日に発売した「ドラム式洗濯乾燥機」には、とあるヒミツがあるのだそう。二トリの公式インスタグラムアカウント（@nitori_official）が、洗濯乾燥機の遊び心溢れる仕掛けを紹介し、注目が集まっています。【動画】操作音が「お、ねだん以上。」ニトリ♪に！設定を変えれば「『お、ねだん以上。』ニトリ♪」という操作音になんと、ニ