ある日突然、夫から「脱サラして農家になりたい」と告げられた、ろん(@pprncyn)さん。夫は元カノと不倫していました。離婚の話し合い以降、適度な距離を保ちつつ、子どもの前では「パパ」と「ママ」でいる2人。ムッとすることがあっても、諦めのような気持ちでやり過ごしていました。『脱サラしたいと言った夫と離婚するまでの話』第28話をごらんください。 ©pprncyn ©pprncyn ©pprncyn