静岡商工会議所は2024年に実施した調査で、市街地の通行量が前の年をやや上回り、コロナ禍前の9割に達したと公表しました。静岡商工会議所によりますと、2024年11月24日、日曜日に静岡市中心街で実施した通行量調査で、1996年から継続して調査している58地点の総通行量は34万797人となりました。これは、前の年を1万8000人余り上回り、コロナ禍前の2019年度を100とした場合の指数が89.9と、約9割の回復を示す数値となりました。通