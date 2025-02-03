小さな子どもを連れての旅行は、楽しい反面、何かと気を使う場面が多いものです。特に飛行機の中では、周囲に迷惑をかけていないかと心配になるでしょう。そんな中、漫画家のちゃずさんがInstagramに投稿した、息子との飛行機体験を描いたエピソード『飛行機のおとなりさん』が注目を集めています。【漫画】満席の機内で出会った優しさ…「飛行機のおとなりさん」全編を読む飛行機の3人席に座り、2歳の息子を抱っこしていたちゃず