関税についてトランプ大統領は、カナダが対抗措置を取っても引き上げの方針を撤回する考えがないことを強調しました。トランプ大統領「カナダの指導者とは意見が合わないから、カナダでは何かが起きるだろう。もしカナダがゲームをしたいなら私は構わない。彼らが望む限りゲームに付き合うことができる」トランプ大統領は2日、「不法移民の流入を許すわけにはいかない」などと関税の引き上げを正当化したうえで、カナダの対抗