2025年2月5日(火)よりハーゲンダッツ(Häagen-Dazs)クリスピーサンド”ホワイト&ブラック～バニラチョコファッジ～”が期間限定で新発売!王道なバニラとチョコレートを組み合わせていて、クリスピーサンド初のウエハースが表と裏の色が違うハーゲンダッツの新商品です。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートなどで販売され