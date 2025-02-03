国際クルーズ船が寄港する長崎県の佐世保港で1月30日、テロ対策総合訓練があった。佐世保市港湾部を中心とする佐世保港港湾保安委員会が主催。構成機関の海上保安部や警察などの計約60人が連携し、テロリスト襲撃への対処法などを確認した。訓練は、三浦岸壁に接岸中のクルーズ船に爆破予告があったとの想定でスタートした。陸側のターミナルでは長崎税関が荷物検査に当たり、爆発物を持ち込もうとした不審者を佐世保署員が確