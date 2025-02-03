「鬼」の字を裏面に貼った的を矢で射て、今年の幸運を願う伝統行事「百手（ももて）まつり」が2日、長崎県諫早市破籠井（わりごい）町の熊野神社であった。破籠井町の讃州谷（さんしゅうだい）には、源平合戦に敗れた平家の将兵が落ち延び、居を構えたと伝わる。後年、平家の守護神をまつる熊野神社を建立。百手まつりは悪霊退散や五穀豊穣（ほうじょう）、長寿を願う祭りとして続いているという。1年の各月に見立てた12本の