県内は4日から7日ごろにかけてこの冬一番の強い寒気が流れ込み、平地でも大雪になるおそれがります。気象台などが厳重な警戒を呼びかけています。〈北陸地方整備局の担当者〉「5日がまず一番危ない。今回の大雪予想時には外出をとにかく控えてください」県内は4日から7日ごろにかけてこの冬一番の強い寒気が流れ込み、平地でも大雪になるおそれがあります。4日朝から5日までの24時間に降る雪の量は、いずれも多い所で山沿いで70セ