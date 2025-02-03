長崎県五島市議選（定数18）が2日告示され、現職10人、元職2人、新人10人の計22人が立候補を届け出た。党派別は自民4人、立民1人、公明1人、共産1人、無所属15人。投票は9日午前7時〜午後6時、市内52カ所で実施（久賀島地区、奈留地区の計6カ所は8日）。開票は9日午後8時から、市中央公園市民体育館である。有権者数は2万9407人（1日現在、市選管調べ）。立候補者一覧は、3日に市のホームページに掲載される予定。（貞松保