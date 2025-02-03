佐賀県は1月31日、生活保護受給者などを受け入れる県内2カ所の救護施設に福祉事務所が支払う事務費の算定を誤り、2013年4月から昨年8月まで計約500万円が支払われていなかったと発表した。地方自治法の消滅時効の規定に基づき、支払い元の佐賀を含む3県と23市の福祉事務所が、過去5年分の計214万7980円を支払う。県によると、事務費は利用者数などに応じて県が算定し、利用者が居住していた自治体を管轄する福祉事務所が支払う