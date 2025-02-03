第12回玖珠郡スポーツ少年団交流駅伝競走大会が1日、大分県玖珠町山田の町総合運動公園であり、7区間計8・75キロを12チームが健脚を競った。九重町の南少ファイターズ少年野球団が33分52秒で初優勝した。南少ファイターズは、1区から7区まで一度も1位を譲らずゴールした。1区の区間賞を取ったキャプテンは「みんなに頑張ろうと声かけをした。1位になってうれしい」。工藤晃弘監督は「12月からの走り込みが実を結んだ」と喜びを