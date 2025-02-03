大分県九重町の町制施行70周年記念式典が1日、同町後野上の九重文化センターであり、昨年、重要無形文化財保持者（人間国宝）に選ばれた同町の竹工芸作家、岐部正芳（まさよし）（雅号・笙芳（せいほう））さん（73）に名誉町民の称号を授与した。岐部さんは、県立別府高等技術専門校竹工芸科を1990年に修了。その後、多くの作品を手がけ、日本伝統工芸展や西部伝統工芸展などで数々の入賞歴を持つ。米国やタイで個展を開くな