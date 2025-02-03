俳優の仲野太賀（31）が主演し、主人公・豊臣秀長（小一郎）を演じる2026年の大河ドラマ「豊臣兄弟！」の追加キャストが3日、同局のドラマ公式ツイッターで発表された。豊臣兄弟の最強のライバル・徳川家康を松下洸平（37）が演じる。昨年の大河ドラマ「光る君へ」に続く2作目の大河出演となる。23年「どうする家康」以来3年ぶりの戦国時代が舞台。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡を描く。脚本は、連続