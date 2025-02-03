女優の志田未来（31）が3日までに、自身のインスタグラムを更新。"節分ショット"が反響を呼んだ。志田は赤鬼とハートマーク、犬の絵文字のみでコメント。鬼の面を被り、白い犬との2ショット写真を公開した。この投稿にフォロワーからは「サービスショット過ぎるやろ〜」「鬼カワイイです」などの声の他、「このわんちゃんは海荷ちゃん家のかな??」「川島さんのワンちゃんですよね？」「海荷ちゃんの子だ！」「ワンちゃんは鬼