この冬一番の強い寒波が日本の上空に流れ込む影響で、４日から日本海側を中心に大雪となる見通しだ。寒波の影響は１週間程度続き、太平洋側の平地でも降雪に見舞われる可能性がある。気象庁は路面の凍結などによる交通への影響や雪崩、着雪に注意するよう呼びかけている。気象庁によると、４日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、北海道５０センチ、北陸（新潟県含む）４０センチ、東北３０センチ、東海（岐阜