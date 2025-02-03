俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（2026年放送予定）の新たなキャストとして、徳川家康役・松下洸平の出演が決定した。【写真】『豊臣兄弟！』美女キャスト陣…吉岡里帆、永野芽郁、浜辺美波ら大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きして