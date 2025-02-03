暴動クラブが、日本のロック、ポップスのカバーEP『VOODOO SEE, VOODOO DO』を4月2日に発売することを発表した。【画像】暴動クラブ、渋谷クラブクアトロ公演デビューアルバム『暴動クラブ』が「タワレコメンアワード2024」「CDショップ大賞入賞」、日本テレビ「バズリズム02 今年コレがバズるぞ2025ランキングイン」の新人賞3冠に輝いた暴動クラブ。カバー曲に定評のある暴動クラブが今回挑んだのは、RCサクセション「つ・き・あ