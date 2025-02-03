エリック・クラプトンが、2025年4月に開催する日本公演の追加公演を発表した。4月27日（日）の公演をもって、エリック・クラプトンの日本武道館公演数は海外アーティスト最多を更新する110回を迎えることとなる。以下、大友博によるバイオグラフィーを掲載する。【画像を見る】クラプトン、反ワクチン派の大物と記念撮影2023年の春、エリック・クラプトンは、通算23回目の来日公演を行なっている。1974年秋、29歳のときに実現させ