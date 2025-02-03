能登半島の周遊観光促進に向けた「絶景海道」の検討会＝3日午前、石川県七尾市国土交通省能登復興事務所は3日、能登半島地震で被災した国道249号を中心とする道路沿いの観光促進に向けた検討会を、石川県七尾市で開いた。半島沿岸部を通る道路を「絶景海道」と命名し、車やバイク、自転車で周遊できるよう整備し、被災地への誘客と地域活性化を目指す。検討会は観光や景観の専門家、地元市町の担当者ら計16人で構成。ルートは