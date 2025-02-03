韓国上位1%の名門女子校を舞台に、様々な“競争”に依存していく女子高生たちの姿を描く、衝撃の学園ミステリードラマ『善意の競争』（全16話）がABEMAにて2025年2月10日（月）深夜0時より、日韓同時開始・無料配信される。【映像】『善意の競争』韓国ドラマ『善意の競争』は、殺伐とした受験戦争が繰り広げられる韓国上位1％の名門女子校に転校してきた児童養護施設育ちのスルギと、誰もが羨む完璧な生活を送る天才のジェイが