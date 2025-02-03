サッカー元日本代表で２３年に現役を引退した柏木陽介氏（３７）が、ＳＫＥ４８の運営会社で芸能事務所の「ゼスト」とメディアマネジメント契約（業務提携）したことが３日、発表された。兵庫県出身の柏木氏は、広島で２００６年に下部組織からトップチームに昇格。１０年に浦和に移籍し、アジア・チャンピオンズリーグ（ＡＣＬ）や天皇杯などの優勝に貢献した。日本代表としても１１試合に出場した。２１年に岐阜に移り、キャ