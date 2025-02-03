ピザハットからまたもや異色の新作ピザが登場する。2025年2月3日から3月9日までの期間限定で販売される「豚ハット 濃厚背脂醤油ラーメンピザ」は、背脂とニンニクをふんだんに使用した圧倒的な背徳感を味わえる一品だ。価格は持ち帰りが2350円で、配達は2750円の全て税込み。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】今回の新作は、Mサイズのクリスピー生地の上に濃厚な豚骨スープベースの特製ソースがたっぷりと広が