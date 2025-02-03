［東京３日ロイター］ - 午前の日経平均は、前営業日比９５９円５３銭安の３万８６１２円９６銭と４日ぶりに急反落して取引を終えた。朝方から「トランプ関税」を警戒する動きとなり、前営業日比で一時１１１８円１１銭安の３万８４５４円３８銭まで値を崩した。その後は押し目を買う動きもあり、下げ渋る展開となったものの、切り返す力は弱く、終始３万９０００円を下回る水準で推移した。トランプ米大統領は米国時間１