◆第７５回東京新聞杯・Ｇ３（２月９日、東京競馬場・芝１６００メートル）ウォーターリヒトに重賞初制覇の絶好機到来だ。３勝クラス、リステッドを２連勝して、前走の京都金杯で重賞に再挑戦。不利とされる大外枠を引いたが、後方から上がり最速の末脚を使って勝ち馬と首差の２着。あと一歩のところまで迫った。夏を越して競馬の内容が高いレベルで安定している。３戦２勝の東京マイルに戻るのも好材料だ。敗れたＮＨＫマイル