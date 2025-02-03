◆エルフィンＳ・リステッド（２月８日、京都・芝１６００メートル、牝馬限定）昨年６月の新馬戦を好時計で快勝したダノンフェアレディ（牝３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父キズナ）が戦列に復帰する。新馬戦の２着馬は後に阪神ＪＦで４着に好走したショウナンザナドゥで、レースレベルは高い。前走後は左前肢の種子骨じん帯を痛めてしまったことで休養が長引いたが、先月２９日の１週前追い切りで坂井瑠星騎手が騎乗。ＣＷコース