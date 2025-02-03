株式会社文化放送（本社：東京都港区、代表取締役社長：齋藤清人、以下「文化放送」）が放送するZ世代をターゲットとするラジオ番組『レコメン！』は、写真共有アプリ「BeReal.」を提供するBeReal社（CEO：Aymeric Roffé）との連携により、このたび、日本のラジオ番組として初めて「BeReal.」公式アカウントを開設した。 「BeReal.」は、ユーザー同士が日常の「リアル」な瞬間を共有し合う写真共有アプリ