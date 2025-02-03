１月３１日、観音堂で記念撮影する人。（長治＝新華社記者／楊晨光）【新華社広州2月3日】中国で「文物大省」と呼ばれ、豊富な文化財があることで知られる山西省で春節連休中、古建築観光が人気を集めている。長治市の観音堂は花灯（飾りちょうちん）や投壺（とうこ、矢をつぼに投げ入れる遊戯）などの伝統民俗イベントを開き、多くの観光客を引き付けた。観音堂の創建は明の万暦年間（1573年〜1620年）と440年以上の歴史を持