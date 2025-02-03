ミルフィーは1月30日、ライフスタイルブランドのメゾンドミルフィーから、「絵画フレグランス」(各1,430円)を発売した。「絵画フレグランス」(各1,430円)同商品は、「世界の芸術を香りでまとう」をコンセプトに、絵画から着想を得た香りを楽しむオードパルファムとなっている。種類は、「01 日傘の女」、「02 ひまわり」、「03 睡蓮」、「04 可愛いイレーヌ」の4種類。「01 日傘の女」「02 ひまわり」「03 睡蓮」「04 可愛いイレー