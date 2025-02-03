劇場先行版「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス) -Beginning-」 大ヒット御礼舞台挨拶 16時の回 (C)創通・サンライズ 公開中の劇場先行版「機動戦士 Gundam GQuuuuuuX(ジークアクス) -Beginning-」の大ヒット御礼舞台挨拶が2月2日に行なわれ、石川由依や土屋神葉といったキャスト陣、鶴巻和哉監督、シリーズ構成・脚本の榎戸洋司氏といったスタッフ陣が登壇した。鶴巻監督は「ニュータイプの概