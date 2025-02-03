列に並ばずにサービスを利用できる「ファストパス」。テーマパークなどではおなじみですが、最近では飲食店にも広がっています。【画像】並ばず入店「ファストパス」ラーメン代に500円足して2700円でもすぐ「完売」■500円で並ばずに入店2日、冷たい雨が降るなか、東京・銀座のラーメン店には開店前から並ぶ人の姿が見られました。先頭の客「8時50分に来た。カイロを入れて、マイナス20℃まで耐えられるダウンも着てきた」