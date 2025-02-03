2月3日を「踏切の日」としているJR九州は、3日大分県大分市の踏切で啓発活動を行いました。 大分県大分市 JR九州では、2月3日を2と3で「ふみ」と読んで「踏切の日」としています。 大分市にある踏切では、JR九州の職員や県警の鉄道警察隊などが事故防止の啓発活動を行い、チラシを配りながら踏切を渡る車に、一時停止を呼び掛けました。 2024年12月、宇佐市で特急が踏切内で軽ワゴン車と衝突する事故が発生して