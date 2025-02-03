【モデルプレス＝2025/02/03】お笑い芸人のみやぞんが、2026年公開予定の映画「星野先生は今日も走る」で主演を務めることが決定。あわせて一部出演キャストも解禁された。【写真】みやぞんに「将来結婚したい」と告白したモデル◆みやぞん、映画初主演決定本作は相馬雄太監督が原案を、映画「明日の記憶」で日本アカデミー優秀脚本賞を受賞した三浦有為子氏が脚本を担当。また、みやぞんが映画初主演を飾り、熱血教師「星野」を演