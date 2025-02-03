2026年NHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』に宮粼あおいが出演することが決定した。 参考：夏帆、麻生久美子＆宮粼あおいとの共作に舞い上がる「こんなに好きが詰まった座組みが」 本作は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長の波乱万丈の生涯を描いた物語。主人公・木下小一郎（豊臣秀長）を仲野太賀が演じ、脚本を『半沢直樹』（TBS系）、『おちょやん』（NHK総合）などの八津弘幸が担当する。 そのほか、秀長の兄・木下藤