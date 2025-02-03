【モデルプレス＝2025/02/03】モデルプレスの独自企画「今月のカバーモデル」で2025年2月のカバーモデルを務めたSnow Manの目黒蓮（めぐろ・れん／27）と、M!LKの佐野勇斗（さの・はやと／26）。劇場版『トリリオンゲーム』（2月14日公開）で“最強バディ”を演じる2人に、役作りや、撮影のエピソード、夢を叶える秘訣を聞いた。【写真】Snow Man目黒蓮、リアルに愛用中の財布紹介◆劇場版『トリリオンゲーム』小学館「ビッグコミ