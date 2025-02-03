スクウェア・エニックスのダイキャスト製彩色メタルフィギュアシリーズ「ブライトアーツギャラリー」より、「セガハード」が登場する。 【画像】セガの歴代ハードが精巧なメタルフィギュアに！ラインナップ一覧 今回ラインナップされているのは、「メガドライブ」「ジェネシス」「セガサターン」「セガサターン（白）」「ドリームキャスト」「ドリームキャスト（欧