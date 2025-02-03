３日前引けの日経平均株価は前営業日比９５９円５３銭安の３万８６１２円９６銭と急反落。前場のプライム市場の売買高概算は１１億９９５３万株、売買代金概算は２兆７２８２億円。値上がり銘柄数は１８６、対して値下がり銘柄数は１４２６、変わらずは２４銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は波乱展開を余儀なくされ、日経平均株価は一時１０００円を超える下げで３万９０００円台を大きく割り込んだ。トランプ米大統