全国の書店員が一番売りたい本を選ぶ『2025年本屋大賞』のノミネート作品が、3日に発表されました。今年は全国488書店、652人の書店員が投票したということです。 ノミネートされたのは、直木賞作家・一穂ミチさんの恋愛小説『恋とか愛とかやさしさなら』や、過去に2度本屋大賞を受賞している直木賞作家・恩田陸さんが、構想・執筆に10年をかけたというバレエ小説『spring』など10作品です。 2024年に本屋大賞を受賞した宮島未奈