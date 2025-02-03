今回紹介するのは、ニコニコ動画に投稿された『テトリスをアカペラアレンジしてみた feat.重音テト＆初音ミク』というさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）原曲：テトリス作曲：柊マグネタイト様アレンジ・映像：ちゃんかめーん﻿テトリスをアカペラアレンジしてみた feat.重音テト＆初音ミク柊マグネタイトさんの人気ボカロ曲『テトリス』を、アカペラにアレンジした動画が投稿されています。制作者は