WBCフェザー級、王者フィゲロアに判定勝ちし再び世界王者にボクシングのWBC世界フェザー級タイトルマッチ12回戦が1日（日本時間2日）、米ネバダ州ラスベガスで行われ、同級2位スティーブン・フルトンが王者ブランドン・フィゲロア（ともに米国）に3-0で判定勝ち（116-112×2、117-111）した。フルトンにとっては2023年7月に井上尚弥（大橋）に敗れて以来の世界戦で、みごと世界王座返り咲き。直後に自身のSNSに残した言葉がファ