小野薬品工業 [東証Ｐ] が2月3日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。25年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終利益は前年同期比48.8％減の565億円に落ち込んだが、通期計画の580億円に対する進捗率は97.6％に達し、5年平均の85.3％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比91.9％減の14億円に大きく落ち込む計算に