【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■プールでひと泳ぎして大満足の笑顔！「このピンクの水着は、可愛くてお気に入りです」（与田祐希） 乃木坂46与田祐希の3rd写真集『ヨーダ』の封入特典ポストカード第3弾が解禁された。 全6種あるポストカードの第3弾は、ケアンズのホテルのプールでひと泳ぎした後、プールから上がる与田をとらえたもの。 「泳ぎが大好き」という与田が「久々に思